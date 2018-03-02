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В Бийске неизвестный изрубил топором несколько автомобилей

Сегодня, 11:11

В Бийске мужчина изрубил топором несколько автомобилей на парковке.

Неизвестный, передвигаясь по тротуару, вытащил топор и нанес им повреждение трем стоящим неподалеку автомобилям. Хулиганство было снято на видеокамеру и попало в Сеть.

Местом происшествия оказался микрорайон Трест. Вместе с крушителем был еще один неизвестный. Он не нападал на автомобили, а лишь стоял рядом. После содеянного оба мужчины скрылись в неизвестном направлении.
При этом в момент злодеяния на улице было достаточно людно. Даже возле места парковки находились несколько человек.


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