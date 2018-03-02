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В Асбесте мужчина два года продержал на цепи 86-летнюю мать

Сегодня, 11:00

В Асбесте мужчина 1954 года рождения два года продержал на цепи свою 86-летнюю мать. Пресс-служба прокураторы Свердловской области сообщает, что теперь горе-сына будут судить.

По словам следователей, 64-летний гражданин с конца декабря 2015 года до 30 ноября 2017 года в квартире своей пожилой 86-летней матери пристегнул её металлической цепью за правую ногу к ручке двери.

Затем подсудимый отпустил свою маму, но позже снова её приковал. Этот период продлился со 2 декабря по 30 декабря 2017 года и с 30 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года. Мужчина рассказал полицейским, что, приковывая свою мать, он хотел её обезопасить. Ведь в силу своего состояния здоровья она могла нанести себе вред.


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