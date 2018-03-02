По Сибири прошла волна секс-ограблений детьми

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По Сибири прошла волна секс-ограблений. Речь идёт об интимном магазине «Дон Феромон». Директор торговой сети Анастасия Носкова рассказала, что недавно 13-летние школьники ограбили один из магазинов. Но этой зимой уже был подобный случай, только тогда дети были постарше – по 17 и 18 лет.

Анастасия Носкова рассказала, что 27 февраля днём три подростка зашли в магазин «Дон Феромон» и украли из него две секс-куклы. Полиции удалось найти маленьких воров. Ими оказались 13-летние дети.

Директор сети добавляет, что они не просто украли секс-куклы, а запугали продавца. Но в силу малолетнего возраста школьников их нельзя привлекать к уголовной ответственности. Полиция их поставит на учёт и будет разбираться с родителями.

Прошедшей зимой это был не единственный подобный случай. В Новосибирске в интимном магазине «Дон Феромон» также произошло ограбление, подозреваемых задержали. Ещё в одном магазине сети в Хакассии недавно два юноши по 17 и 18 лет также совершили кражу. И в этом случае желанным предметом мальчиков была секс-кукла.