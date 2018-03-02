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В Омске мать успокаивала 4-летнего сына ножом

Сегодня, 10:49

В Омске четырехлетний сын мешал матери готовить еду и баловался. Успокоить ребенка женщина решила бросив в малыша нож.

23 ноября 2017 года в Омске произошел ужасающий случай. Пытаясь успокоить своего 4-летнего сына, который мешал матери готовить еду, женщина бросила в него нож. Инцидент произошел в квартире по улице Гашека. После трагедии мальчика доставили в больницу, где медики диагностировали у него ножевое ранение живота, ребенку провели операцию на печени.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против его 29-летней матери, которая является гражданкой Узбекистана. Женщина сообщала, что сын начал обижать 9-месячную сестру – бил ее по голове. Ее нервы не выдержали и она бросила в ребенка первое, что попалось ей под руку, так как малыш не реагировал на ее замечания.

Вину мать не признает, так как уверенна – причинила вред сыну не преднамеренно. Суд примет окончательное решение о степени вины женщины, согласно закону ей грозит тюремный срок до десяти лет.


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