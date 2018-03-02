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На дороге «Рязань - Санкт-Петербург» пропал дальнобойщик

Сегодня, 09:54

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили о старте поисков пропавшего 44-летнего дальнобойщика на дороге «Рязань - Санкт-Петербург». С 27 февраля водитель грузовика «Volvo» с прицепом бело-салатового цвета не выходит на связь. Григорий Викторович Лебедев вез груз – 10 тонн рыбы глубокой заморозки.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» сообщают о старте поисков дальнобойщика. Мужчина выехал из Рязани 27 февраля на большегрузе Volvo с прицепом бело-салатового цвета. Известно, что водителя ждали с грузом 10 тонн рыбы уже 28 февраля в Петербурге.

Однако по неизвестным причинам в конечную точку дальнобойщик не добрался. В последний раз водитель выходил на связь около 15:00 во вторник, 27 февраля, под Солнечногорском. На данный момент мужчину ищут. Ориентировки разосланы по населенным пунктам. Неравнодушные граждане также предлагают помощь волонтерам в поисках пропавшего человека.


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