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Появилось видео избиения подростка-инвалида в Томской области

Вчера, 20:51

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы детского дома-интерната, которая избила воспитанника. Видео с инцидентом попало в интернет.

В детском доме Томской области у 15летнего подростку с ДЦП стало ухудшаться состояние здоровья. Так как ребенок не может говорить, сотрудники детдома долго не могли понять в чем причина, пока не увидели видео с камеры видеонаблюдения. 

Оказалось, что няня избивала подростка, от чего его состояние становилось хуже. На видео видно, как женщина нападает на мальчика-инвалида и как тот кривится от нанесенной ему боли. После этого инцидента все сотрудники детского дома были обескуражены поведением своей сотрудницы. Она не стала дожидаться увольнения и сразу же поспешила написать об уходе по собственному желанию.

Этот инцидент - не первый случай в истории. В 2016 году таким же способом было выявлено избиение 12-летнего ребенка социальным педагогом в московском детдоме. Тогда на теле мальчика было найдено большое количество гематом.


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