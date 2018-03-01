VistaNews.ru


В Нижнем Новгороде сын избил мать за отказ дать денег на выпивку

Вчера, 22:35

В Нижнем Новгороде женщину в тяжелом состоянии обнаружила дочь. Сын женщины уже и раньше подозревался в аналогичном преступлении, однако тогда мать пожалела его и забрала заявление.

29-летний мужчина обиделся на мать за то, что она не купила ему выпить, устроил скандал и избил пожилую женщину. Дочь сразу же отвезла 61-летнюю мать в больницу, где врачи констатировали у потерпевшей травму в области груди и плеча, а также сердечно-легочную недостаточность.

Ранее в 2013 году подозреваемого обвиняли за нанесение тяжких телесных ранений, которые он причинил своей матери. Но она простила сына и забрала заявление, надеялась, что тот изменился. Можно сказать, женщина спасла преступника от тюрьмы, однако он не одобрил поступок матери и продолжал жестоко избивать женщину.

Более этого, мужчина запрещал пожилой женщине есть и пить, а также не давал никакой возможности связаться с кем-то, чтобы попросить о помощи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.