В Нижнем Новгороде сын избил мать за отказ дать денег на выпивку

Вчера, 22:35

В Нижнем Новгороде женщину в тяжелом состоянии обнаружила дочь. Сын женщины уже и раньше подозревался в аналогичном преступлении, однако тогда мать пожалела его и забрала заявление.

29-летний мужчина обиделся на мать за то, что она не купила ему выпить, устроил скандал и избил пожилую женщину. Дочь сразу же отвезла 61-летнюю мать в больницу, где врачи констатировали у потерпевшей травму в области груди и плеча, а также сердечно-легочную недостаточность.

Ранее в 2013 году подозреваемого обвиняли за нанесение тяжких телесных ранений, которые он причинил своей матери. Но она простила сына и забрала заявление, надеялась, что тот изменился. Можно сказать, женщина спасла преступника от тюрьмы, однако он не одобрил поступок матери и продолжал жестоко избивать женщину.

Более этого, мужчина запрещал пожилой женщине есть и пить, а также не давал никакой возможности связаться с кем-то, чтобы попросить о помощи.