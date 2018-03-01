Житель Саратовской области до смерти забил супругу на улице

Вчера, 21:50

50-летний житель Саратовской области до смерти избил свою гражданскую супругу. Обвиняемого ожидает суд и лишение свободы.

Согласно сведениям правоохранителей, преступление произошло еще в прошлом году в декабре. Мужчина вместе с гражданской женой возвращался домой от друзей. По пути произошла ссора, причиной которой стало желание женщины вернуться на праздник. В результате мужчина не сдержался и нанес сожительнице более 10 ударов кулаком по голове.

После избиения он перенес женщину в дом и отправился спать. На следующий день саратовец обнаружил, что гражданская супруга не подает признаки жизни, и поспешил вызвать медиков. Они обследовали потерпевшую и констатировали смерть.

Причиной кончины стал отек мозга, как следствие черепно-мозговой травмы.

Против мужчины открыто уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью» и направлено в суд.