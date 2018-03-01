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В Томской области СК ведёт дело о травмировании ребёнка-инвалида в интернате

Сегодня, 13:23

В Томской области следователи регионального СУ СКР РФ ведут дело о травмировании ребёнка-инвалида в интернате села Тунгусово. Считается, что санитарка плохо относилась к своим обязанностям, из-за чего инвалид и получил травмы. Информацию об этом сообщила сегодня, 1 марта, пресс-служба СК.

По предварительной информации, в феврале 2018 года одна из санитарок ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в селе Тунгусово Молчановского района Томской области могла действовать небрежно и бросила маленького ребёнка-инвалида на кровать. В итоге именно это и стало причиной нанесения ему травм по неосторожности.

По факту данного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь санитарке грозит тюремное заключение, сроком до 1 года. Также известно, что прокуратура передала дело в местный Следственный комитет.

В настоящее время проходит проверка, экспертиза, беседы со свидетелями. В общем, расследование всё ещё продолжается.


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