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Неизвестные избили 13-летнего школьника в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:47

Трое неизвестных избили 13-летнего школьника. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба полиции Санкт-Петербурга сообщила, что трое неизвестных избили 13-летнего подростка. Инцидент произошел вчера 28 февраля. Ребенок был доставлен сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Мальчик рассказал, что около восьми вечера на улице Долгоозерной на него произошло нападение троих неизвестных парней. Преступники избили школьника, а затем скрылись с места происшествия. Мальчику удалось добраться домой, где родители вызвали медиков и полицию.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по данному факту. Всех, кто был свидетелем инцидента, просят сообщить известную информацию в полицию. О том, что мальчика было что-то украдено, не сообщается.


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