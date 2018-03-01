В Волгограде интернет-маньяк преследует женщину в желтом платье

Сегодня, 11:59

Жители Волгограда в социальных сетях начали обсуждение появления странных постов, размещенных под фотографией молодой женщины в желтом платье, по-видимому, скромной офисной работницы. Некий интернет-маньяк беспрерывно призывает пользователей, которые «хотят» девушку, пользоваться случаем.

По мнению участников группы, не странице которой появилась фотография, автор мстит девушке из личных соображений. Если же нет, то это психически нездоровый человек, которого необходимо разыскать и поместить в специализированное лечебное учреждение. Большинство пользователей сочувствуют жертве маньяка и переживают за ее безопасность.

Правда нашлись и такие комментаторы, которые начали откровенно «развлекаться» и просить у автора поста адрес жертвы. Хотя, это могут быть совсем не «шутники», а такие же интернет-маньяки, количество которых, множится в Сети с пугающей скоростью. Наступила весна с неизбежными обострениями у не совсем здоровых людей.