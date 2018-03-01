В Челябинске в общежитии найден труп 40-летней женщины

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В Челябинске 27 февраля в одной из комнат общежития, которое находится на улице Болейко, был найден труп 40-летней женщины. Полицейскими уже была уставлена личность убийцы. Им оказался 28-летний местный житель. Подозреваемый уже задержан, также ему было предъявлено обвинение.

Следствие во время расследования выяснило, что задержанный 28-летний челябинец пригласили к себе домой, в комнату в общежитии, свою знакомую. Молодые люди и 40-летняя женщина стали распивать алкогольные напитки и общаться. Однако у подозреваемого и гостьи в один момент произошёл конфликт. Тогда молодой человек схватил нож и нанёс погибшей два удара в шею. Потерпевшая скончалась на месте от потери крови.

Получается, что брат подозреваемого был просто свидетелем. Он и вызвал на место убийства местных правоохранителей. Уже на следующий день 28-летнего второго брата задержали.

Павел Маджар, занимающий должность старшего следователя СО по Калининградскому району Челябинска, сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанному уже предъявили обвинения. Сейчас правоохранители выбирают дальнейшую меру пресечения. Отмечается, что 28-летний мужчина своей вины не признаёт.