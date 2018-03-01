Житель Томска на вокзале украл у бабушки лекарства, деньги и пирожки

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В Томске мужчина обокрал старушку прямо на автовокзале. Его добычей стали деньги, лекарства и пирожки.

На автовокзале Томска обокрали 78-летнюю старушку, которая обратилась сразу же за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Потерпевшая рассказала, что у нее похитили сумку, которую бабушка оставила без присмотра на лавочке. Женщина заявила, что в ней находилось 7350 рублей, мобильный телефон, лекарства и пирожка, а также другие мелкие личные вещи.

За совершение данного преступления задержан 69-летний мужчина, который после совершения кражи сел в автобус и поехал в свою деревню. Сообщается, что пирожки вор съел сразу, а из кошелька взял сто рублей для покупки сигарет. Найти нарушителя удалось при помощи записей, которые зафиксированы на камерах видеонаблюдения автовокзала.

Задержанный мужчина полностью признал свою вину и отдал похищенные вещи пострадавшей старушке. По данному факту открыто уголовное дело, а обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Окончательный срок заключения мужчины за содеянное установит суд.