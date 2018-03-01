VistaNews.ru


Житель Томска на вокзале украл у бабушки лекарства, деньги и пирожки

Сегодня, 11:11

В Томске мужчина обокрал старушку прямо на автовокзале. Его добычей стали деньги, лекарства и пирожки.

На автовокзале Томска обокрали 78-летнюю старушку, которая обратилась сразу же за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Потерпевшая рассказала, что у нее похитили сумку, которую бабушка оставила без присмотра на лавочке. Женщина заявила, что в ней находилось 7350 рублей, мобильный телефон, лекарства и пирожка, а также другие мелкие личные вещи.

За совершение данного преступления задержан 69-летний мужчина, который после совершения кражи сел в автобус и поехал в свою деревню. Сообщается, что пирожки вор съел сразу, а из кошелька взял сто рублей для покупки сигарет. Найти нарушителя удалось при помощи записей, которые зафиксированы на камерах видеонаблюдения автовокзала.

Задержанный мужчина полностью признал свою вину и отдал похищенные вещи пострадавшей старушке. По данному факту открыто уголовное дело, а обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Окончательный срок заключения мужчины за содеянное установит суд.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.