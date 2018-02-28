Ростовчанин забил знакомого до смерти куском асфальта

Вчера, 23:56

Ростовчанин Борис Дибров жестоко избил своего знакомого куском асфальта, который умер от нанесенных телесных ранений. Преступник приговорен на девять лет лишения свободы.

Как выяснилось, 25 июня прошлого года житель Ростова «подкараулил» товарища и принялся жестоко бить его куском асфальта. Мужчина от множественных ранений умер на месте.

Суд Ростова уже вынес свой приговор и осудил Бориса Диброва по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ на девять с половиной лет колонии строгого режима. Стоит отметить, что приговор в свою силу пока не вступил и может подлежать обжалованию.