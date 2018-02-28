В Красноярске двое парней жестоко убили 4 человека

Вчера, 22:23

Двое мужчин жестоко расправились со своими четырьмя знакомыми. Красноярские парни убили пару человек и еще нанесли тяжкие телесные повреждения двоим их родственникам.

Из материалов уголовного дела относительно двоих жителей Красноярска стало известно, что в прошлом году они решили вернуть долг, который долгое время не погашал один из знакомых. Мужчины отправились домой к знакомому. После проникновения в дом, мужчинам стало понятно, что там никого нет. Тогда парни принялись искать хозяина. Но в тот момент он никого не ожидал и наслаждался отдыхом в бане со своими гостями. Когда красноярцы нашли их и там, один из них ударил ножом своего должника и его приятеля. В итоге потерпевшие скончались.

После этого мужчины не ушли домой, они вошли в дом и нанесли родственникам телесные повреждения также с помощью ножа. За свои злодеяние Красноярский суд вынес справедливый приговор. Обвиняемые получили 17 и 8 лет тюремного заключения. При вынесении приговора судья учитывал роль в преступлении каждого из них.