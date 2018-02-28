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В Светлогорске мужчина вынес из кладбища ограду из металла

Вчера, 20:44

Мужчина похитил металлическую ограду просто с территории кладбища в Светлогорске. Полиция занимается расследованием уголовного дела, подозреваемый задержан.

Представители пресс-службы СК Светлогорска сообщили, что на городском кладбище похитил металлическую ограду с цепями один из местных горожан. Изначально мужчина хотел немного разбогатеть, сдав ее в пункт приема металлолома, но не успел. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, он понесет справедливое наказание. Мужчину не остановило даже то, что он нарушил покой мертвых, забирая атрибутику с кладбища.

Оперативники установили, что ограда была демонтирована вместе с цепями из двух могил. Расследование продолжается. Подозреваемому исполнился 31 год, в настоящее время все вещественные доказательства в виде ограды изъяты из пункта приема.


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