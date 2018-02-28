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На Ставрополье ищут инвалида-беглеца из психбольницы

Вчера, 20:49

На Ставрополье правоохранители продолжают поиски пациента психиатрической больницы. Мужчина-инвалид сбежал из лечебницы и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы посёлка Тоннельный Кочубеевского района сообщают о розыске жителя Георгиевска Гайка Габриеляна. Мужчина попал в списки разыскиваемых личностей, поскольку проходил лечение в психиатрической больнице № 2. Из здравницы пациент сбежал 25 февраля и подался в неизвестном направлении.

Приметы беглеца: худой, темноволосый, рост 185 см. Одет был в темно-синие джинсы, красные кроссовки и черные ветровку и шапку. Полиция обращает внимание на поиск Гайка Габриеляна. Сообщить о нахождении мужчины можно по телефону 8 (87951 )2-34-5.


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