На Ставрополье ищут инвалида-беглеца из психбольницы

Вчера, 20:49

На Ставрополье правоохранители продолжают поиски пациента психиатрической больницы. Мужчина-инвалид сбежал из лечебницы и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы посёлка Тоннельный Кочубеевского района сообщают о розыске жителя Георгиевска Гайка Габриеляна. Мужчина попал в списки разыскиваемых личностей, поскольку проходил лечение в психиатрической больнице № 2. Из здравницы пациент сбежал 25 февраля и подался в неизвестном направлении.

Приметы беглеца: худой, темноволосый, рост 185 см. Одет был в темно-синие джинсы, красные кроссовки и черные ветровку и шапку. Полиция обращает внимание на поиск Гайка Габриеляна. Сообщить о нахождении мужчины можно по телефону 8 (87951 )2-34-5.