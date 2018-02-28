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В Казани жильцы прокомментировали кровавую бойню в подъезде

Вчера, 19:30

27 февраля в Казани 37-летний мужчина открыл стрельбу в подъезде 187 дома на улице Авангардной, из-за чего пострадали люди. Жильцы прокомментировали это происшествие. 

Причиной этой кровавой бойни стал конфликт мужчины с супругой. Муж отсидел десять суток за хулиганство по заявлению своей жены. Отбыв свой срок, мужчина взял охотничье ружье и жестко разобрался с обидчиками – женой и ее братом, у которого и укрывалась супруга, видимо подозревая, что муж захочет отомстить. Выпивший мужчина с ружьем зашел в подъезд и выстрелил в дверь родственников, те сразу же вызвали полицию. Приехав на место преступления, мужчина оказал сопротивление. Жильцы комментируют данное происшествие, как кровавое бедствие. 

В итоге дебошир погиб. В ходе операции был смертельно ранен силовик Росгвардии, без отца остались трое детей. Вооруженный ранил полицейского и местного жителя.


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