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В Оренбургской области муж побил супругу оленьими рогами за измену

Вчера, 19:04

В Ясном Оренбургской области супруг избил свою жену оленьими рогами, за то, что та изменила ему.

В пресс-службе МВД рассказывают, что 25-летний молодой человек нанёс своей 31-летней жертве многочисленные удары ногами и руками практически по всем частям тела, кроме этого мужчина схватил рога оленя и нанёс удар в правую руку своей супруги. Медработники констатировали закрытый перелом локтевой кости, ссадины теменной части головы и кровоподтёки в области обоих глаз. В связи с совершённым преступлением открыто уголовное делопроизводство. В данном случае суд может постановить ему пять лет лишения свободы.


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