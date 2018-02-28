Экс-полицейский расстрелял конкурента на парковке в Новосибирске

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В Новосибирске продолжается противостояние между жильцами Ленинского района. Экс-полицейский расстрелял конкурента на парковке. Ожесточенная борьба со стороны «правоохранителя» ведется с беззащитной новой соседкой уже месяц.

Заявление на бывшего правоохранителя в Новосибирске пылятся в отделении полиции города. Причины бездеятельности полиции не понятны пострадавшей от нападок соседа молодой женщины. По ее словам, она переехала в новый район и почти освоилась в новом квартале. Однако беспокойства ей придает неадекватный мужчина, которому мало места возле многоэтажного дома, где он привык ставить свое авто.

Делиться общей придомовой территорией мужчина не хотел и всячески отваживал женщину от попыток поставить машину во дворе своего дома. После неудачных разговоров с обидчиком, парень дамы, потерпевшей от хамства, встретился на месте парковки с мужчиной. В результате поговорить не удалось из-за применения бывшим полицейским огнестрельного оружия. Потерпевший Константин получил серьезную травму грудной клетки.