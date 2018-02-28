В Челябинске завели уголовное дело по факту сговора маршруток

Сегодня, 12:15

На три десятка Челябинских автоперевозчиков заведено уголовное дело. Сообщается, что их обвиняют в нарушении антимонопольного закона.

В связи с тем, что в челябинских маршрутках дважды за 2017 год выросла стоимость проезда, возмущенные жители обратились в правоохранительные органы. Антимонопольная служба установила, что 27 автотранспортных перевозчика не имели никаких свидетельств, подтверждающих право перевозок по непостоянным тарифам. Таким образом, эти перевозчики не имели никакого права изменять тарификацию стоимости проезда в своем транспорте.

На данный момент в Челябинске проходит проверка. Как сообщили представители правоохранительных органов, в скором времени будет собрана комиссия, целью которой будет выявление сговора и нарушения закона о конкуренции со стороны перевозчиков.

В случае, если комиссия признает, что сговор действительно существовал, Челябинских перевозчиков ждет немалый штраф и возвращение стоимости проезда на прежний уровень.

Напомним, за 2017 год стоимость проезда в маршрутных такси Челябинска выросла на 5 рублей – с 20 до 25 рублей.