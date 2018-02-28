В аэропорту Толмачево задержали голого авиадебошира

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В аэропорту Толмачево задержали мужчину, устроившего добош на борту самолёта. Он неадекватно вёл себя во время перелёта рейса Санкт-Петребург-Новосибирск, бегая голым по салону.

Воздушное судно принадлежит авиационной организации S7. Как сообщают в официальном представительстве МВД РФ, 47 летний пассажир не реагировал на бортпроводников, которые просили о соблюдении мер безопасности, матерился, прыгал по салону авиалайнера и применял рукоприкладство к окружающим. Один из свидетелей рассказал полиции, что пьяный мужчина домогался к пассажирке и хватал её за волосы, душил членов экипажа.

Сейчас дебошира доставили в дежурное управление полиции аэропорта Толмачево. Теперь решено возбудить уголовное делопроизводство и оформить статью про хулиганство.