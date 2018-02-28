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В Таджикистане 21-летняя мать пыталась убить сына в туалете

Сегодня, 11:56

В Таджикистане продолжается расследование подробностей дела против 21-летней жительницы Истаравшана. Женщина подозревается в попытке убийства сына в туалете. Ребенка спасли родные, услышав плачь новорожденного.

В пресс-службе МВД республики подтвердили попытку 21-летней молодой матери совершить акт расправы со своим новорожденным младенцем. По данным правоохранителей, подозреваемая пыталась избавиться от кричащего ребенка в туалете. Предотвратить трагедию смогли члены семьи девушки, которые спасли ребенка. На место преступления прибыли правоохранительные органы. Причиной такого поступка стала необходимость скрытия факта рождения ребенка.

Известно, что девушка 4 месяца тому назад вышла замуж и беременность не была оглашена супругу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Таджикистана, ведется следствие.


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