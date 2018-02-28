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В Челябинской области многодетная мать убила новорожденного сына

Сегодня, 11:19

Многодетная 43-летняя жительница города Снежинск (Челябинская область) стала фигурантом уголовного производства, задушив рожденного в домашних условиях младенца. Подозреваемая намеревалась втайне от всех избавиться от нежеланного сына, предполагая, что никто не знает о ее беременности.

Тяжкое преступление в челябинском Снежинске имело место в январе текущего года. Многодетная мать родила незапланированного сына в домашних условиях. Отдавая отчет своим действиям, 43-летняя женщина задушила младенца. Предполагаемая злоумышленница надеялась, что о нежеланной беременности и тайных родах никто не узнает, однако она ошиблась. Вскоре к подозреваемой пришли челябинские правоохранители, выдвинувшие обвинение в умышленном убийстве.

Горе-мать не стала отпираться от предъявленных подозрений, дав чистосердечное признание. Сейчас уголовное дело жительницы Снежинска отправлено на рассмотрение в суд.


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