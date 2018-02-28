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Пьяный житель Новокузнецка зарезал устроившего неуместный «стриптиз» друга

Сегодня, 10:55

В Новокузнецке (Кемеровская область) пьяный мужчина зарезал кухонным ножом товарища, решившего переодеться у него на глазах. Поквитавшись за неуместный «стриптиз», злоумышленник отправился на 8 лет в тюрьму строгого режима.

Поножовщина в Заводском районе Новокузнецка произошла во время застолья. Двое взрослых мужчин (обоим за 50) организовали распитие алкогольных напитков. Опустошив все бутылки, товарищи начали спорить, кто из них должен отправиться за добавкой. В результате, потерпевший согласился пойти на уступки, однако для этого ему необходимо было переодеться. Мужчина начал раздеваться на глазах у своего товарища, не удосужившись перейти в другую комнату. Пьяный злоумышленник крайне агрессивно отреагировал на неуместный «стриптиз», нанеся собутыльнику серию колото-резанных ранений кухонным ножом.

Совершив тяжкое преступление, убийца бросился в бега, однако кемеровские правоохранители оперативно разыскали и арестовали его. На днях суд Новокузнецка приговорил злоумышленника к 8 годам колонии строго режима.


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