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Появились подробности завершенной спецоперации в Казани, где дебошир расстреливал людей

Сегодня, 10:50

В Казани правоохранители рассказали некоторые подробности спецоперации по обезвреживанию вооруженного преступника. Жители многоэтажного дома в спальном районе до сих пор не могут прийти в себе после перенесенного шока.

Несмотря на то, что операция завершена и преступник никогда больше не откроет стрельбу по людям, на месте происшествия продолжают работать следователи и оперативные сотрудники. После опроса очевидцев выяснилось, что жители дома оказывали посильную помощь бойцам Росгвардии и сотрудникам полицейского спецподразделения. Гражданские лица информировали правоохранителей о расположении подвальных помещений, чердаков и квартир. Тем не менее, жертв избежать не удалось.

Напомним, вчера вечером, отсидевший в 10 суток за домашний дебош в «обезьяннике» 36-летнгий мужчина взял охотничий карабин и пошел убивать свою жену, которую считал виновной в том, что его лишили свободы. Далее он начал стрелять по дверям. К сожалению, погиб боец Росгвардии, имевший на иждивении троих малолетних детей.


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