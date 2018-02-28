В Казани стрелок из многоэтажки погиб при задержании

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Казанский стрелок был обезврежен полицией, но погиб при задержании. Об этом непосредственно сообщили представители пресс-службы МВД.

Стрелок, который организовал прицельный огонь по жителям Казани в многоэтажке, был задержан сотрудниками полиции, но в результате яростного сопротивления погиб. Изначально мужчина из Казани, который жил непосредственно в том доме, где и устроил охоту, забаррикадировался в квартире своей супруги и не хотел идти на контакт.

После того, как он отрыл огонь по участковому и еще одному оперативнику, силовики решили не медлить, а попытаться задержать агрессора. Это мероприятие состоялось, но при этом стрелок погиб. Обстоятельства гибели пока не сообщаются. Кроме двоих раненных, среди которых один полицейский, он двоих успел все же отправить на тот свет. В числе погибших – сотрудник полиции и мирный житель Казани.