В Казани трое детей находились в квартире, куда рвался вооруженный преступник

Сегодня, 09:15

В Казани правоохранители сообщают новые подробности кровавой драмы, разыгравшейся в одном из спальных районов. В квартире, куда пытался ворваться вооруженный преступник, находилось трое несовершеннолетних детей, которые могли стать жертвами обезумевшего 35-летнего мужчины.

Жители Казани готовятся проводить в последний путь бойца Росгвардии, который погиб, защищая женщину и ее троих детей от вооруженного злоумышленника, который отсидев 15 суток административного ареста, пришел разбираться со своей женой с оружием в руках. Только благодаря самоотверженным действиям правоохранителей, гражданские лица не пострадали.

Напомним, в понедельник вечеров, вооружившись карабином, мужчина явился к родственнику жены, где от него прятались члены его семьи. Злоумышленник открыл стрельбу по двери квартиры, а затем, когда на место происшествия приехала оперативная группа полиции и бойцы Росгвардии, начал вести огонь по правоохранителям. Были ранены двое полицейских и убит росгвардеец. Преступник, в свою очередь, не стал дожидаться ареста.