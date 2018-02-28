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Очевидцы рассказали о перестрелке в многоэтажке Казани

Сегодня, 09:21

По улице Авангардной слышны были выстрелы из оружия. Очевидцы сообщаю о перестрелке в 9-этажном доме. Известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

В Казани продолжаются оперативные действия по улице Авангардной. Причиной пристального внимания оперативников стала стрельба в жилом доме из огнестрельного оружия. По данным полиции, четыре человека пострадали, один из них сотрудник правоохранительных органов. Подтверждена информация об одном погибшем. Личность не сообщается.

Очевидцы анонимно сообщили о причинах конфликта. По информации жителей дома, муж решил отомстить своей супруге за непослушание. Чтобы дать понять женщине «кто в доме хозяин», стрелок схватил оружие, которое находилось в квартире. Пострадавшими оказались и несовершеннолетние дети злоумышленника. На данный момент продолжается выяснение обстоятельств дела. На месте работают сотрудники МВД.


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