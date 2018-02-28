В Улан-Удэ двое жестоко избили третьего и закрыли его в подвале

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Двое жителей Улан-Удэ осуждены за жестокое избиение своего «товарища». Как сообщили в суде, признал мужчин виновными и приговорил к четырем годам лишения свободы.

В мае прошлого года товарищи распивали алкоголь и мирно беседовали, пока один из них не начал требовать деньги с другого. Была это плата за алкоголь или что-то другое, следствию выяснить не удалось. Однако после отказа выдать свои денежные средства, один из участников «праздника» принялся избивать другого. Следом его примеру последовал и третий. Вдвоем они избили потерпевшего, отобрали у него деньги и сбросили в подвал, заколотив единственный вход туда гвоздями.

Однако мужчина принялся звать на помощь. Его бывших собутыльников это не устраивало. Они вернулись в подвал вооружившись кирпичом. После удара кирпичом по голове пострадавший потерял сознание. Ему в спину бросили еще один кирпич и снова заблокировали выход, забив дверь гвоздями.

Придя в сознание, мужчина принялся звать на помощь. Услышав крики, жильцы дома вызвали полицию. Правоохранители нашли преступников и провели следствие. На суде мужчин приговорили к 4 годам лишения свободы по факту случившегося.

«Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит», - заявили в районном суде Улан-Удэ.