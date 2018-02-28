Раскрыто происхождение кокаина, найденного в российском посольстве

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В Буэнос-Айресе полицейские эксперты раскрыли происхождение кокаина, который был обнаружен в школе при посольстве Российской Федерации в Аргентине. По общему мнению специалистов, наркотик был произведен в Мексике преступной группой Синалоа, которая контролирует значительную часть наркотрафика.

По словам экспертов, картель Синалоа всегда славился своей любовью к саморекламе на черном рынке незаконного оборота наркотиков. Поэтому все пачки с кокаином, произведенном на подпольных фабриках, соответствующим образом промаркированы. В данном случае, стилизованной звездой, являющейся своеобразным «знаком качества».

Связи подозреваемых в наркотрафике российских граждан с мексиканской преступной группировкой свидетельствуют о размахе криминальных действий. Синалоа кроме производства и продажи наркотиков занимается и другими сферами незаконного бизнеса. В частности, отмывает деньги за солидный процент. Кроме того, у правоохранителей есть сведения, что мексиканская группа содержит целую армию наемных убийц, чьими услугами пользуются другие банды и частные лица.