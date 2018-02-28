В Ярославле открыли уголовное дело в связи с порно в прямом эфире

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Прокуратура открыла уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Ярославля в связи с трансляцией порно в прямом эфире. Девушка занялась сексом со своим сожителем при трехлетней дочери, параллельно транслируя это «действо» в прямом эфире в социальные сети.

Как сообщают в следственном комитете Ярославля, на женщину заведено уголовное дело по статье «публичная демонстрация порнографических материалов». Сожитель, который также участвовал в трансляции, заявил, что он инвалид по зрению и даже не догадывался о видеосъемке. По этой причине правоохранительные органы решили не привлекать мужчину в качестве подследственного.

Стоит отметить, что девушка работала в детском саду. Она была гардеробщицей, однако ее уволили после громкого скандала с видео.

В данный момент с женщиной работают психиатры, которые должны установить, была ли женщина вменяема на момент совершения преступления. Ее дочь, которая присутствовала при съемках, забрали социальные службы. И пока следственный комитет разбирается в этом деле, девочка все это время будет на попечительстве социальных служб, после чего, возможно, вернется в семью, однако теперь семья однозначно будет стоять на учете.