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Казанский стрелок задержан полицией

Сегодня, 00:08

По произошедшей стрельбе в Казани на территории многоэтажки поступила обновленная информация. Оказалось, что инициатором перестрелки стал Саша Петров со своим напарником. Главный герой эпизода уже задержан полицией.

 Из наиболее свежих источников, а также от сотрудников СК Казани стало известно, что устроил стрельбу на лестнице многоэтажки Саша Петров. После того, как он ранил полицейского, а второго стража порядка убил наповал, он закрылся в квартире супруги. Также стало ясно, что в помещении он пребывал вместе со своим подельником.

В ходе попытки задержания злоумышленника, Саша Петров не захотел добровольно сдаться в руки силовикам, но потом все же его оперативники успели обезоружить и задержать. Его напарник скрылся из общей квартиры и находится в этом же доме. Казанский стрелок нанес своими выстрелами ранение одному сотруднику полиции, а также случайному прохожему.


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