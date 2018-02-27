57 летний мужчина задушил жену из-за помутнения рассудка

Вчера, 23:29

Недавно, в Собинском районе был найден труп женщины 56-ти лет, со следами удушения. Как стало ясно в ходе проведения расследования, убийцей оказался ее 57-летний муж. Причина этого поступка не известна, скандалов в семье не было. Сотрудники полиции рассказали, что причиной такого поступка, скорее всего, является помутнение рассудка.

Мужчина не имел вредных привычек, не пил и не курил. Семья была довольно счастлива в браке. Муж обожествлял свою жену и почти достраивал их совместный дом. Как стало известно со слов членов Следственного управления СК по Владимирской области, причиной такого поступка послужил тот факт, что мужчина является психически не уравновешенным человеком, состоял на учете у соответствующего врача.

В день совершения убийства, 26 февраля, мужчина подошел к спящей жене и принялся перекрывать ей доступ к кислороду с целью удушения. Женщина старалась угомонить, успокоить и привести в сознание своего мужа. Однако, ей ничего не удалось сделать. Женщина скончалась от механической асфиксии.

В отношении 57-летнего мужчины открыто уголовное дело по статье — убийство.

Он не смог объяснить мотив и причины своего поступка. Для проверки его психологического состояния, ему назначена психологическая экспертиза.