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В Ростове дворнику оторвало руку взрывом гранаты

Вчера, 21:14

В Ростове полиция расследует обстоятельства трагедии. Дворнику оторвало правую кисть руки самодельной, завернутой в мусорный пакет гранатой. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

 Доктора Ростова констатировали наличие у 36-летнего мужчины травмы средней тяжести. По профессии он дворник, сегодняшним утром на проспекте Королёва выполнял свои служебные обязанности. Во время этого мужчина стал жертвой взрыва самодельного устройства. «Граната» находилась в завернутом виде в мусоре, а мужчина, убирая отходы, взял в руки пакет.

Лишившись руки, пострадавший хотел бы найти виновников своей инвалидности. Полицейские продолжают оперативную работу. Обстоятельства не сообщаются.


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