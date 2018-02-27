Под Воронежем пенсионерка трубой забила до смерти любовницу своего сожителя

Вчера, 21:17

Под Воронежем пенсионерка избила 61-летнюю любовницу своего сожителя с помощью металлической трубы. Соперница, в итоге, скончалась.

Причиной этого стали не столько полученные ею травмы, сколько обострение ишимической болезни её сердца.

Это произошло в Нижнедевицком районе. Сообщение сделано 27 февраля пресс-службой регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла на территории села Глазово. Туда возвратился из Москвы местный житель, которому исполнилось 57 лет. Он сделал звонок своей сожительнице, что прибудет к ней.

Женщина сообщила, что в указанное время дома быть не сможет. Мужчина не расстроился и пригласил в гости бывшую любовницу.

Когда сожительница вернулась домой, она застала благоверного со своей соперницей. Женщина хотела сделать любимому неожиданный сюрприз, но всё получилось иначе.

Тогда она схватила обрезок металлической трубы, которая валялась рядом с домом, и несколько раз ударила им соперницу, вышедшую на порог.

Той стало плохо. После этого парочка повезла её в соседнее село, где проживала пострадавшая. По пути ей стало плохо, и её выбросили на обочине зимней дороги.

Труп нашёл местный житель, который и сообщил в полицию о трагедии.