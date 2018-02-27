Из полиции Петербурга Клычев отправил жене предсмертное SMS

Вчера, 18:38

Правоохранительные органы Петербурга продолжают расследовать провокационное дело 34-летнего Рустама Клычева. Жена погибшего сообщила об отправке предсмертного SMS из 23 отделения полиции города.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование громкого дела Рустама Клыкова. Мужчина сообщил своей супруге по сообщению об избиении и намеренном насилии со стороны полицейских. «Ты не представляешь, что они со мной тут делают». – написал погибший жене. В этот же день парня избивали.

Подтверждением этому является его личное заявление в прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Жена погибшего не верит, что ее супруг мог бросить ее с двумя маленькими детьми. Рустам тяжело работал водителем-машинистом автопогрузчиков и тракторов.

Однако причиной задержания стал звонок на линию «102» жены Клычева с просьбой утихомирить буйного супруга.