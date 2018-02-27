Сайт russianplanes.net закрыли после сообщений о кокаиновом скандале

Вчера, 17:34

Известный ресурс с реестром полетов не доступен для пользования. Портал russianplanes.net закрыли после сообщений о кокаиновом деле. Информация ресурса совпала с данными Telegraph о том, что «кокаин» в Россию отправили бортом №96023 Патрушева.

На сайте russianplanes.net были доступны к просмотру данные, которые подтверждали причастность борта №96023 к переправе наркотических средств в Россию. Издание Telegraph опубликовало аналогичные данные по скандалу с 12 чемоданами наркотиков находящихся в посольстве РФ в Аргентине.

По итогу дела оказалось, что отправленная мука полетела в Россию на самолете главы Совбеза Николая Патрушева. После полной публикации материалов расследования, ресурс перестал работать в прежнем режиме.