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В Астраханской области задержали наркобарона

Вчера, 16:55

В пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщили о задержании опасного преступника. Наркобарона удалось поймать на въезде в Россию на пункте пропуска «Караузек».

На пункте пропуска «Караузек» удалось предотвратить въезд в Россию известного наркоделка. Мужчина пытался пробраться через границу в салоне автомобиля. Сотрудники погранслужбы всегда бдительно относятся к своей работе, а сегодняшний их «улов» стал отличной новостью для Ташкента.

Наркобарон на момент задержания находился под подпиской о невыезде, что никак не помешало ему гастролировать. Согласно полученным оперативным сводкам, нарушитель проходит фигурантом в деле о наркотиках более двух лет.


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