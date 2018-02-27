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В Уфе мошенники провернули «нефтяную» аферу на 60 млн рублей

Сегодня, 12:31

В Уфе мошенники провернули «нефтяную» аферу с величиной нанесённого ущерба в 60 млн рублей. Они продавали за рубеж несуществующий у них продукт.

 Афера длилась на протяжении 2014-2015 годов. Её организовали четверо уфимцев и один из жителей Набережных Челнов. Мошенники втирались в доверие к контрагентам и заключали с ними крупные контракты на поставку нефти от лица известных в мире НПЗ.

Таким путём ими за период своей деятельности «на ровном месте» были получены около 60 млн рублей. Основными потерпевшими оказались фирмы, находящиеся на территории Таджикистана и Казахстана.

Мошенничество было разоблачено. Кировским райсудом башкирской столицы вынесен приговор обвиняемым. Они получили условные сроки продолжительностью в 3–5 лет.

Региональная прокуратура уже возмутилась мягкостью приговора. Её представители намерены его обжаловать.

При этом, ни один из аферистов свою вину не признал.


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