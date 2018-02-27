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Житель Магадана обстрелял полицейских их охотничьего ружья

Сегодня, 12:08

26 февраля правоохранительные органы Магадана арестовали 36-летнего мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья по полицейским. Инцидент произошел в подъезде многоэтажки, никто не пострадал.

Завязку происшествия на улице Энергостроителей стражи порядка Магадана не уточнили. Известно, как 36-летний ранее уголовно судимый мужчина открыл в подъезде дома стрельбу из охотничьего ружья по находившимся при исполнении правоохранителям. Дабы избежать ранений, стражи порядка вызвали вооруженное подкрепление, оперативно обезоружившее и арестовавшее предполагаемого злоумышленника.

Сейчас магаданский стрелок сидит в СИЗО, ожидая избрания меры пресечения свободы до суда. В перестрелке на улице Энергостроителей никто не пострадал.


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