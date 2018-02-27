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В Тамбове армреслинг между собутыльниками закончился поножовщиной

Сегодня, 12:20

Собутыльники из Тамбова решили устроить армреслинг на День защитника Отечества, переросший в тяжкое убийство. Проиграв гостью, потерпевший оскорбил его, впоследствии получив серию ударов ножом в различные части тела.

Согласно версии тамбовских правоохранителей, 23 февраля житель расположенной на улице Менделеева многоэтажки пригласил товарища для празднования Дня защитника Отечества. В ходе распития алкогольных напитков собутыльники решили померяться силами, организовав соревнования по армреслингу. Владелец квартиры проиграл гостью, после чего не смог стерпеть обиду и оскорбил его. Между товарищами завязалась драка, в ходе которой потерпевший нанес кухонным ножом серию колото-резанных ранений потерпевшему.

Правоохранители Тамбова обнаружили тело владельца жилища на улице Менделеева днем 24 февраля. В течение суток предполагаемый злоумышленник был арестован. Заведено уголовное дело, подозреваемый просидит до суда в СИЗО.


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