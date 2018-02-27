В Армавире женщина задушила шнуром пенсионерку

Сегодня, 12:02

В Армавире 50-летняя женщина задушила 82-летнюю знакомую пенсионерку шнуром с целью обокрасть. Злоумышленница уже задержана, обвинения ей предъявлены.

Правоохранители во время расследования установили, что задержанная была знакома с погибшей, так как некоторое время назад делала в её доме ремонт. Женщина знала хорошо и саму бабушку, и её распорядок дня, и жильё погибшей. Поэтому она и решила притвориться контролёром электросетей и обокрасть пенсионерку. Задержанная надеялась, что бабушка её не узнает.

В итоге обвиняемая пришла к пожилой женщине, та поверила в её слова и открыла дверь. Когда пенсионерка пошла за документами, задержанная достала её сумку, в которой было 50 тысяч рублей. Однако в этот момент в комнату зашла сама хозяйка дома.

Бабушка разозлилась и схватила костыль со шваброй и стала бить воровку. Однако та, будучи моложе, схватила фонарь и несколько раз ударила пожилую женщину по голове. Затем она решила задушить потерпевшую шнуром.

После этого обвиняемая взяла паспорт, карту банка, деньги, а также драгоценные украшения и решила скрыться. В тот же день погибшую нашёл её знакомый и сообщил полиции.

Правоохранители в итоге быстро обнаружили и задержали преступницу. Сейчас она находится под стражей и ожидает суда.