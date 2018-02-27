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В Оренбурге пьяный отец пытался зарезать сына

Сегодня, 10:38

В Оренбурге проводится расследование обстоятельств покушения отца на жизнь и здоровье 10-летнего сына. Следственный комитет сообщает о попытке отца зарезать 10-летнего мальчика. Ребенка спасли после приезда бабушки.

После развода родителей мальчик остался жить с матерью, а к отцу приходил в гости. Во время последнего визита отец вновь выпил лишнего и по непонятным причинам начал охотиться на собственного сына. Ребенок стал жертвой пьяного и искаженного воображения родителя. Мальчик получил ножевое ранение в область грудной клетки. Однако, мальчик не растерялся и позвонил бабушке, которая оперативно доставила внука в больницу.

Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело против «горе-отца» по ч. 3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Отца задержали, но он не смог объяснить мотивов своего поведения. Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение.


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