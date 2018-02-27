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За драку с инспектором ДПС будет осуждена жительница Тюмени

Сегодня, 10:36

Жительница Тюменской области избила сотрудника ДПС в одном из кафе. За это женщина будет осуждена.

В ночь на 24 февраля на пульт полиции Тюменской области поступил вызов из кафе села Червишево. Сообщалось, что между посетителями возник конфликт, который сотрудники кафе не могут уладить самостоятельно. Прибывший на место наряд ДПС начал успокаивать посетительницу, которая вела себя очень агрессивно.

Сотрудники правоохранительных органов тоже не смогли разрешить ситуацию. Увидев их, дебоширка нанесла несколько ударов по лицу одного из полицейских, а также повредила служебный автомобиль. Сообщается, что сотрудники ДПС все же смогли задержать нарушительницу и доставили ее в отделение полиции.

Установлено, что агрессивной посетительницей кафе оказалась 28-летняя жительница тюменской деревни Большие Акияры. На сегодняшний день по данному факту проходит расследование, Следственный комитет области проводит все необходимые мероприятия. По предварительным данным, дебоширке придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также выполнять принудительные работы в течение пяти лет или отбывать наказание в колонии. Окончательное решение примет суд.


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