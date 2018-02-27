В Чите задержали трусливого грабителя кредитных офисов

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В Чите задержали трусливого несостоявшегося грабителя офисов микрокредитных организаций. 25 февраля он сделал две попытки ограбления, но оба раза трусливо сбегал.

Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД. Согласно нему, 20-летний читинец в течение одного дня дважды предпринял попытки ограбления организаций, предоставляющих микрокредиты.

В помещение первой из них он ворвался с ножом и нанёс им рану руки работающему там сотруднику. Тот, несмотря на это, отказался отдавать деньги и злоумышленник после этого сбежал.

На этом он не успокоился и решил навестить другой офис, находящийся на Новобульварной. Там он тоже попытался ограбить заведение, но сотрудница подняла такой крик, что ему пришлось спешно ретироваться и оттуда.

Правоохранителям удалось установить личность трусливого грабителя. Подозреваемый уже задержан и помещён в ИВС.