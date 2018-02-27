В Перми пьяный мужчина проломил гостю череп молотком

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В Перми вечер понедельника не обошелся без кровавого преступления на бытовой почве. В одном из спальных микрорайонов хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего гостя и проломил ему череп молотком.

Как сообщают в коммуникационном подразделении местной полиции, вызов пришел на телефон диспетчерской службы от соседей подозреваемого. Они вначале услышали громкую ругань, а затем шум борьбы и грохот падающей мебели. Когда полицейский патруль прибыл по адресу, то увидел, что на полу в коридоре лежал окровавленный мужчина. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Предварительное расследование показало, что 50-летний мужчина, который нигде официально не работает, пригласил в гости своего приятеля. Мужчины распивали спиртные напитки, а затем начали вспоминать старые обиды. Ссора перешла в драку. Хозяин квартиры схватил молоток и несколько раз ударил им гостя по голове. После этого подозреваемый лег на кровать и уснул, оставив пострадавшего истекать кровью. К счастью, своевременный вызов полиции предотвратил фатальный исход конфликта.