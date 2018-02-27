В Омской области 50-летний педофил развращал 8-летнюю падчерицу

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В Омской области 50-летний педофил совершал развратные действия по отношению к своей падчерице 8 лет.

Жительница одного из сел Шербакульского района подала заявление в полицию, рассказав, что ее гражданский супруг лез к ее 8-летней дочери под одежду. Неприятную ситуацию женщина увидела, вернувшись домой раньше обычного.

Как стало известно, на данный момент Следственным комитетом проводится проверка по статье за развращение несовершеннолетнего. Если виновность мужчины удастся доказать, ему грозит срок до 8 лет.