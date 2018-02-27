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В Хакасии пьяный 34-летний мужчина угнал пожарную машину

Сегодня, 09:45

В ночь на 24 февраля в деревне Целинное (Республика Хакасия) пребывающий в состоянии алкогольного опьянения 34-летний мужчина угнал пожарную машину. На поимку правонарушителя полиции понадобилось около двух с половиной часов, сейчас он пребывает в СИЗО.

24 февраля около 02:00 по местному времени 34-летний житель Целинного угнал грузовой автомобиль марки «УРАЛ», выполнявший в деревне роль пожарной машины. Ориентировка на предполагаемого злоумышленника и украденное авто оперативно попала к правоохранителям. Спустя два с половиной часа поисков стражи порядка арестовали подозреваемого, припарковавшегося в селе Шира (Хакасия). Угонщик не имел при себе водительского удостоверения, а крепкий перегар свидетельствовал о нетрезвом состоянии новоиспеченного фигуранта уголовного производства.

Сейчас предполагаемый злоумышленник из Целинного пребывает в СИЗО, ожидая избрания меры пресечения свободы до суда.


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