В Орске прокуратура интересуется больницей, которая «забыла» вылечить пациента

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В Орске «частный случай» местного жителя заинтересовал местную прокуратуру и стал поводом для расследования. Пациент Первой городской больницы был просто лишен тех медицинских услуг, которые должен был получить по праву. Медики о нем «забыли».

Как сообщают в коммуникационном отделе городской прокуратуры Орска, к ним поступило заявление от местного жителя, который имел патологию позвоночника, а также заболевание диабетом, что требовало соответственного медикаментозного и физиотерапевтического лечения. Тем не менее, медики городской больницы отказали пациенту в медицинском обслуживании, сославшись на отсутствие соответствующих лекарственных препаратов.

Больной обратился к участковому врачу с просьбой поставить его на диспансерный учет, однако и в этом ему было отказано. Проверка, проведенная сотрудниками прокураторы показала, что врачи и администрация лечебного учреждения проявили халатность, что противоречит профессиональной этике. Главный врач больницы предупрежден о противоправности своих действий и обязан в кратчайшие сроки возобновить лечение больного.